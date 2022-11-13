GÜNEYLİ KÖYÜ’NDE İÇ LİMAN TEMİZLİĞİ YAPILDI

Güneyli Köyü Muhtarı Cahit Kayışoğlu Güneyli Köyü’nde iç liman temizliği yapılmadan önce vatandaşlara bir duyuruda bulundu. Kayışoğlu duyurusunda; “Vatandaşlarımızın dikkatine Orfoz sahilinde bulunan balıkçı barınağımızda liman İçinde dip deniz temizliği yapılacaktır. Limanda ve civarında bulunan TEKNELERİNİZİ ACİL Olarak kaldırmanızı önemle rica ederiz. Sahipleri tarafından kaldırılmayan teknelere cezai işlem uygulanıp muhtarlığımız tarafından kaldırılacaktır.”ifadelerine yer verdi.

Ardından Güneyli Sahilin iç limanı temizleme Devlet Su İşleri çalışması Güneyli Köyü Muhtarı Cahit Kayışoğlu’nun DS görüşmeleri çalışmaları başladı.

Güneylili Vatandaşlar Güneyli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hikmet Tunç başta olmak üzere Güneyli Köyü Muhtarına da tüm emeği geçenlere teşekkür ettiler. Haber: Hilal GEZER