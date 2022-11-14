Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi’nde “Diyabet Günü” Farkındalık Etkinliği Yapıldı

Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi’nde”Diyabet Günü” dolayısıyla Başhekim Yardımcısı Anıl Yalçın, Dahiliye Uzmanı Mehmet Bolal ve Eğitim Hemşiresi Aslı Kayabaşı Göral tarafından bilgilendirme yapıldı.

Stand kurulup, hastaların kan şekerleri ölçülerek diyabet hastalığına dikkat çekildi ve Diyabet Okulu hakkında bilgilendirme yapıldı.Haber: Seda LİMAN ZENGİN