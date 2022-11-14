GÜNCEL HABERLER 

Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi’nde “Diyabet Günü” Farkındalık Etkinliği Yapıldı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi’nde”Diyabet Günü” dolayısıyla Başhekim Yardımcısı Anıl Yalçın, Dahiliye Uzmanı Mehmet Bolal ve Eğitim Hemşiresi Aslı Kayabaşı Göral tarafından bilgilendirme yapıldı.
Stand kurulup, hastaların kan şekerleri ölçülerek diyabet hastalığına dikkat çekildi ve Diyabet Okulu hakkında bilgilendirme yapıldı.Haber: Seda LİMAN ZENGİN

Bunları da sevebilirsiniz

Gelibolu Belediyesi’nden Halk Pazarı Duyurusu

buyukzafer 0

Esnaf ve Santkarların Toplantısına Çanakkale CHP Milletvekili Av.Muharrem Erkek Konuk Oldu

buyukzafer 0

SAĞLIKLI YAŞAMA DİKKAT ÇEKTİLER

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.