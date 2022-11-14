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EMLAK ÇEVRE TEMİZLİK VERGİLERİNDE SON ÖDEME TARİHİ 30 KASIM

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Belediyesi Emlak, Çevre Temizlik Vergisi 2022 yılı 2. taksitödemeleri hakkında duyuruda bulundu.Duyuruda ; “Emlak, Çevre Temizlik Vergisi 2022 yılı 2. taksit son ödeme tarihi 30 Kasım 2022 Çarşamba günüdür.
Mükelleflerimiz ödemelerini mesai saatleri içinde veznelerimize yapabilirler. “duyurusunda bulunuldu.
Haber: Ali GEZER

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