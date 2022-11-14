ALTI SİYASİ PARTİ GENEL BAŞKANININ ORTAK AÇIKLAMASI TERÖRE GEÇİT VERMEYECEĞİZ 14.11.2022

Altı Siyasi Parti Genel Başkanı Taksimde yapılan hain terör saldırısıyla ilgili basın açıklaması yaptılar.

Açıklmada; “13 Kasım 2022 İstanbul Taksim’de meydana gelen hain terör saldırısını toplantımızın öncelikli gündem maddesi olarak ele aldık.Saldırıda hayatını kaybeen vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.Hayatını kaybedenlerin sayısının artmaması için dua ediyoruz.

Milletimizin başı sağolsun.

Terörü, terör örgütlerini ve terörden medet umanları lanetliyoruz.

Bizler Türkiye’yi terör saldırılarıyla dizayn etmek isteyenlere karşı kararlı oluşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz.Terör örgütlerinin amaçlarına ulaşmalarına hiçbir koşulda müsade etmeyeceğiz.Terörle mücadelenin hukuk devletinin en öncelikli görevlerinden birisi olduğu inancındayız.Bu mücadele sonuç alana dek sürdürülmelidir. Bizler sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve kararlıyız.

Milletimizin barış, huzur ve güven ortamında yaşaması hepimizin elindedir.

Ülkemizin yarınlarını demokratik bir hukuk devletinde güvenle kuıracağız.

Bütün zorlıkları hep birlikte aşacağız.”açıklamalarında bulundular. Haber: Caner AKŞİT