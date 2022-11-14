Özacar İsbak İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri yetkilileri ile Toplantı Yaptı

Başkan Özacar İsbak İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri yetkilileri ile birlikte görüşme gerçekleştirdi.Özacar ; “Daha yaşanılabilir ve sürdürülebilir bir dünya için yenilikçi, akıllı şehir çözümleri ve kavşak düzenlemeleri konularında İsbak İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri yetkilileri ile birlikte belediyemiz toplantı salonunda görüşme gerçekleştirdik. Güzel şehrimiz için önümüzdeki günlerde yapacağımız düzenlemeler ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk.”ifadelerine yer verdi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN