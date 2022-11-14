MHP İlçe Başkanı Büyükzöngür’den Terör Saldırısına Kınama Mesajı

MHP İlçe Başkanı Eyüp Büyükzöngür Taksimde yapılan hain terör saldırısı nedeniyle kınama mesajı yayınladı. MHP İlçe Başkanı açıklamasında; “İstanbul’ da İstiklal Caddesi’ nde gerçekleştirilen hain saldırıyı şiddetle kınıyoruz.Türkiye Cumhuriyeti’ miz hiçbir zaman teröre teslim olmadı- olmayacaktır. Emperyalist devletlerin kukla taşeron terör örgütleri, yaptıkları kahpeliklerin karşılığını kesinlikle en kısa zamanda, net şekilde misliyle alacaktır… Bundan kimsenin şüphesi olmasın…

Olayın failleri hızlı şekilde yakalanmış ve haklarında gerekli süreç başlatılmıştır.

Hain saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza yüce Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.”ifadelerine yer verdi. Haber: Seda LİMAN ZENGİN