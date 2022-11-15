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Zabıta Müdürlüğü Ekipleri Salı Pazarına Mantar Denetimi Yaptılar

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Zabıta Müdürlüğümüz ekipleri salı pazarında mantar denetimi yaptılar. Ekipler vatandaşlara; “
ekiplerimizle birlikte son günlerde yapılan ihbarları değerlendirerek Salı Pazarındaki tazgahlarda yabani mantar denetimi gerçekleştirdik. İnsan sağlığını tehdit eden ürünler için sizler de 444 8 417 no’lu çağrı merkezimizi arayabilirsiniz.”duyurusunda bulundular.
Haber: Hilal GEZER

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