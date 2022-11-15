Zabıta Müdürlüğü Ekipleri Salı Pazarına Mantar Denetimi Yaptılar

Zabıta Müdürlüğümüz ekipleri salı pazarında mantar denetimi yaptılar. Ekipler vatandaşlara; “

ekiplerimizle birlikte son günlerde yapılan ihbarları değerlendirerek Salı Pazarındaki tazgahlarda yabani mantar denetimi gerçekleştirdik. İnsan sağlığını tehdit eden ürünler için sizler de 444 8 417 no’lu çağrı merkezimizi arayabilirsiniz.”duyurusunda bulundular.

Haber: Hilal GEZER