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Özacar 15 Kasım KKTC’nin Bağımsızlık Gününü Kutladı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Özacar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 39. kuruluş yıldönümünü kutladı.Özacar; “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 39. kuruluş yıldönümü kutlu olsun. KKTC’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş başta olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum.”ifadelerine yer verdi.
Haber: Ali GEZER

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