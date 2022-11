AYVACIK’TA HAYVANCILIK İÇİN YENİ PROJE

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Ayvacık’ta yapılması planlanan ve bölgedeki hayvancılık açısından önemli olan Organik Kırmızı Et Kesimhanesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın onay verdiğini açıkladı.Turan yeni yapılacak Ayvacık Organik Kırmızı Et Kesimhanesi ve İşleme Tesisi’nin sadece Ayvacık’a değil, aynı zamanda Bayramiç, Çan ve Ezine’ye de hizmet edeceğini söyledi.

Turan sözlerini şöyle sürdürdü; “Küçükbaş ve büyükbaş hayvan kesimi yapılabilecek 10 milyon değerinde modern bir tesisi Ayvacık’a kazandıracak olmanın memnuniyetini yaşıyoruz. Kesimhanede günlük 25 büyükbaş, 50 küçükbaş kapasiteli bir et kesimhanesi ve işleme tesisi kurulması planlanıyor. Kurulacak bu kesimhanede organik kırmızı et üretiminin yerinde işlenmesi ve değerlendirilmesine olanak sağlanacak. Kesimhane ile birlikte Ayvacık’ımızda ve çevre ilçelerimizde büyükbaş hayvancılığı geliştirerek kırsalda refahı artırmak hedefleniyor. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu’yla birlikte emeği geçenlere teşekkür ediyor; şimdiden hayırlı olmasını diliyoruz.”

Ayvacık Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin, Çanakkale İl Özel İdaresi, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ayvacık Organik Kırmızı Et Üreticileri Birliği ile birlikte hazırladıkları, Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın desteklediği “Ayvacık Organik Kırmızı Et Kesimhanesi ve İşleme Tesisi“ isimli proje Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygun bulundu. 18 ayda tamamlanması planlanan projeyle, Ayvacık ilçesindeki organik kırmızı et üretiminin yerinde işlenmesi, değerlendirilmesi, üretilen organik ete katma değer kazandırılması ve bu sayede üretici gelirinin artırılması planlanıyor.