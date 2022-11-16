Gelibolu Tapu Sicil Müdürü Şenol Genç veda ziyareti kapsamında Özacar’ı ziyaret etti.
Özacar; “Gelibolu Tapu Sicil Müdürü görevini sürdürürken Enez ilçesine tayin olan, uzun yıllardır şehrimizde birlikte mesai yaptığımız değerli arkadaşımız Şenol Genç makamımıza veda ziyaretine geldi. Çalışkan müdürümüze yeni görev yerinde başarılar diliyorum.”ifadelerine yer verdi.Haber: Ali GEZER
Gelibolu Tapu Sicil Müdürü Şenol Genç’ten Özacar’a Veda Ziyareti
Gelibolu Tapu Sicil Müdürü Şenol Genç veda ziyareti kapsamında Özacar’ı ziyaret etti.