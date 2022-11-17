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Gelibolu Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kültür Gezisi Yaptı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri ile hafta sonu gezi okul kültür gezisi düzenledi.
Gezi kapsamında Truva Müzesi, Truva Antik Kenti, Bayramiç Mehmet Akif Ersoy Müzesi ve Ayazma Kazdağları Milli Parkı görüldü.Öğretmen Haydar Levent; “ Öğlen yemeğinde alabalık ve Didem hocamızın kır evinde mangalda kestane partisi yaptık.”ifadelerinde bulundu. Haber:Seda LİMAN ZENGİN

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