İŞKUR ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından sahada yürütülen çalışmalar hız kesilmiyor. İŞKUR geçtiğimiz gün Gelibolu’da öğrencilerle buluştu.

İŞKUR tarafından konuyla ilgili yapılan bilgilendirmede, ““İŞKUR Faaliyetleri ve Staj Portalı Tanıtım Programı” Gelibolu Meslek Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği bölümü öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşti. Sunumunu İş ve Meslek Danışmanları Gamze Kurt ve Sibel Şengün’ün yaptığı programda İş Kulübü Faaliyetleri, Mesleki Yönelim Test Bataryası ve Staj Portalı anlatıldı” ifadeleri yer aldı. Haber: Caner AKŞİT