GELİBOLU AMERİKAN KÜLTÜR KOLEJİ ÖĞRENCİLERİNDEN DENEME SINAVLARINDA ÜSTÜN BAŞARI

Gelibolu Amerikan Kültür Koleji 10. Sınıf öğrencilerinden Ahmet Kemal BOYRAZ Workwin-1 deneme sınavında göstermiş olduğu başarı ile Türkiye Genelinde 11. Okul genelinde 1. oldu.

Yine Gelibolu Amerikan Kültür Koleji 10. Sınıf öğrencilerinden Noyan ÇERÇi Workwin-1 deneme sınavında göstermiş olduğu başarı ile Türkiye Genelinde 32. Okul genelinde 2. oldu.

Gelibolu Amerikan Kültür Koleji Okul Müdürü öğrencileri deneme sınavında göstermiş oldukları başarıdan dolayı tebrik eder, başarılarının devamı dileriz ifadelerine yer verdi. Haber: Hilal GEZER