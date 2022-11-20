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Karainebeyli Köyü’nde Parke Taşı Çalışmaları Başladı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Karainebeyli Köyü’nde parke taşı döşeme çalışmaları başladı.Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü ; “Köylerimizin meydan ve yollarındaki kilit parke taşı çalışmalarımız doğrultusunda, Karainebeyli Köyümüzde 2500 metre kare kilit parke taşı döşeme çalışmaları hızlı bir şekilde ilerliyor
Köyümüze ve muhtarımıza hayırlı olsun.
Köylülerimizin modern ve sağlıklı şartlarda yaşamaları için parke taşı döşeme çalışmaları tüm köylerimizde hızlı bir şekilde devam edecek.”ifadelerine yer verdi.Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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