TURAN: “YATIRIMLARIMIZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, TBMM’de Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar’ı ve Kalkım Belediye Başkanı İbrahim Taşkın’ı ağırladı.

Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Turan, “Yenice’miz ve Kalkım’ımız kadim tarihleriyle, zengin bitki örtüsüyle, çileğiyle çok özel yerler. Çanakkale’mizin tüm ilçe ve beldelerinin çehresinin değişmeye devam etmesi için gayret ediyoruz. Memleketimize geldiğimiz zamanlarda olsun, Ankara’da olsun, belediye başkanlarımızla sürekli irtibat halindeyiz. Yenice ve Kalkım Belediye Başkanlarımızla verimli bir görüşme oldu. Projelerimiz ve yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek.” şeklinde konuştu. Haber Merkezi