1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ’NÜN KULELERİNE YERLEŞTİRİLECEK TOP MERMİSİ FİGÜRLERİNİN KAİDELERİ KURULUYOR

1915 ÇANAKKALE Köprüsü'nde, Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden ve her biri 75 ton olan 4 anıtsal yapının konulacağı kaideler, kulelere kurulmaya başlandı.Cumhuriyet'in 100'üncü yılını simgeleyen 2023 metrelik orta açıklığıyla 'Dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü' unvanını alan 1915 Çanakkale Köprüsü, Türkiye'nin en önemli projeleri arasında yer alıyor. 18 Mart 2017'de temeli atılan köprünün yapımında yaklaşık 5 bin kişi görev aldı. 1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete girdi.Köprünün kulelerinin üzerine Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden, her biri 75 ton ağırlığında, 20,5 metre yüksekliğindeki anıtsal yapılar yerleştirileceği kaideler kurulmaya başlandı. Ekipler, Asya ve Avrupa kıtalarında çalışmalara devam ediyor.