24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ PROGRAMI BELLİ OLDU

24 Kasım Öğretmenler Günü programı belli oldu. 24 Kasım günü saat 10:00’da çelenk sunma programı yapılacak.Saat 10:30’da öğretmenler günü kutlama programı düzenlenecek.

12:30’da öğretmenler günü yemeği verilecek.saat 14:00’te Şehit Öğretmen Nuriye Ak ‘ın Bolayır Köyü’ndeki kabrine ziyaret edilecek.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Salonunda öğretmenler günü programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak.Milli Eğitim Bakanlığının öğretmenler günü mesajının okunmasıyla devam edecek.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılacak.Öğretmenlerin yemin törenin ardından, hizmet şeref belgelerinin verilmesi , şiir ve kompozisyonların okunmasıyla,şiir dinletisi yapılacaktır.

Şehit öğretmenlerin anısına”slayt gösterimi yapılacaktır.

Program oratoryo veöğretmenler korosu ileödül töreni ile sona erecektir. Haber: Seda LİMAN ZENGİN