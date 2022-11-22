Karainebeyli Köyü’nde Çevre Taş Duvar Yapımı Başlandı

Karainebeyli Köyü’nde meydan düzenlemesine çevre taş duvar yapımı ile başlandı.

Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü çalışmaları yerinde incelerken açıklamasında; “Karainebeyli Köyümüzde meydan düzenlemesine çevre taş duvar yapımı ile başlandı.

Bitiminde modern bir meydana kavuşacak olan köyümüze şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.”ifadelerine yer verdi.Haber: Ali GEZER