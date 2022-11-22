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Karainebeyli Köyü’nde Çevre Taş Duvar Yapımı Başlandı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Karainebeyli Köyü’nde meydan düzenlemesine çevre taş duvar yapımı ile başlandı.
Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü çalışmaları yerinde incelerken açıklamasında; “Karainebeyli Köyümüzde meydan düzenlemesine çevre taş duvar yapımı ile başlandı.
Bitiminde modern bir meydana kavuşacak olan köyümüze şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.”ifadelerine yer verdi.Haber: Ali GEZER

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