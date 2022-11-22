26 Kasım İlkokulu Gelibolu İmam Hatip Lisesi Binasına Taşındı

İlçemiz 26 Kasım İlkokulu eğitim binasında depreme karşı güçlendirme çalışmaları başlayacağından, Gelibolu İmam Hatip Lisesi binasına taşındı.

İlçemizde normal eğitim öğretimin sürdürülebilirliği açısından alınan karar doğrultusunda öğrenciler İmam Hatip Lisesi binasında öğrenimlerine devam edecekler.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü açıklamasında; “Okul ders zaman çizelgeleri, giriş/çıkış önlemleri, yemekhane kullanım saatleri ve trafik tedbirleri en iyi şekilde planlanıp; öğrencilerimizin rahatlıkla ve huzurla eğitime erişimleri sağlandı.”ifadelerine yer verdi. Haber: Seda LİMAN ZENGİN