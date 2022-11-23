AK PARTİ İLÇE BAŞKANI VE ÇANAKKALE İL GENEL MECLİS ÜYESİ SERHAD SÜRÜCÜ’DEN 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI

Ak Parti İlçe Başkanı ve Çanakkale İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü 24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili mesaj yayınladı.Sürücü mesajında; “Ülkesine ve milletine hizmet etme bilincine sahip, Türkiye’yi bugünden daha aydınlık yarınlarına taşıma gayretini yüreğinde taşırken ülkemizi dünyada en iyi şekilde temsil edecek, sanatta, sporda, edebiyatta, bilim ve teknolojide dünyaya yön verecek donanıma sahip nesiller yetiştirmek için çalışan kıymetli öğretmenlerimizi hürmetle selamlıyorum. Necmettin Yılmaz, Aybüke Yalçın, Arzu Özsoy ve Ayşenur Alkan gibi gencecik yaşında hain terör örgütleri tarafından şehit edilen öğretmenlerimizi rahmetle ve şükranla yad ediyorum. Cumhuriyet’imizin kurucusu, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, görevi başında şehit düşmüş ve ebediyete irtihal etmiş öğretmenlerimizi minnetle anıyor, vatanımızın dört bir köşesinde görevini ifa eden tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum.” dedi. Haber: Seda LİMAN ZENGİN