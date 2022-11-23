ŞEHİTLER ABİDESİ CUMHURİYET’İN 100’ÜNCÜ YILINA HAZIRLANIYOR

Tarihi Alan Başkanlığı İsmail Kaşdemir ; “Şehitler Abidesi’nde yapılan bakım ve onarım çalışmaları ile ilgili açıklamada bulundu. Kaşdemir açıklmasında; “Şehitler Abidesi’nde gerçekleştirilen ulusal çapta bir organizasyon olan 18 Mart töreninin daha iyi yapılması ve alanın daha işlevsel hale getirilmesi amacıyla kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Şehitler Abidesi çevre düzenleme uygulama İşi kapsamında; alandaki elektrik ve mekanik altyapı hatları ile bitkisel peyzajların yenilenmesi, sert zemin akslarında revizyonlar, Abide altındaki bodrum katına yönelik su yalıtım sisteminin değiştirilmesi gibi birçok düzenleme yapılıyor.

Ziyaretçilerin yoğun olduğu dönemlerde yaşanan trafik sorunu için Abide B giriş kısmında yer alan otopark için düzenleme çalışması başlatıldı. Tören alanında yer alan ‘Vatan ve Milli Mücadele Anıt Rölyefi’ ile ilgili yenileme çalışmaları da proje kapsamında sürdürülüyor.

Çalışma süresince herhangi bir olumsuz duruma sebebiyet vermemek için Mart ayına kadar Şehitler Abidesi ziyarete kapalı olacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”ifadelerine yer verdi. Haber: Ali GEZER