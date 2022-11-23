VOLKAN AKDAĞ’IN VEFATI SEVENLERİNİ YASA BOĞDU

Geçirdiği rahatsızlık sonucu genç yaşında hayata veda eden Volkan Akdağ bugün Kadı İskelesi Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Aleaddin Kalfa Mezarlığı’na defnedildi.

Katıldığı cenaze töreninde Özacar ; “Adile Yakşi ve Münip Akdağ’ın kıymetli evlatlarına Allah’tan rahmet, aileleri ve sevenlerine sabırlar diliyorum.”ifadelerine yer verdi.

Merhum Volkan Akdağ’ın cenaze törenine Belediye Başkanı Özacar, ailesi ve sevenleri katıldı. Haber: Caner AKŞİT