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VOLKAN AKDAĞ’IN VEFATI SEVENLERİNİ YASA BOĞDU

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Geçirdiği rahatsızlık sonucu genç yaşında hayata veda eden Volkan Akdağ bugün  Kadı İskelesi Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Aleaddin Kalfa Mezarlığı’na defnedildi.
Katıldığı cenaze töreninde Özacar ; “Adile Yakşi ve Münip Akdağ’ın kıymetli evlatlarına Allah’tan rahmet, aileleri ve sevenlerine sabırlar diliyorum.”ifadelerine yer verdi.
Merhum Volkan Akdağ’ın cenaze törenine Belediye Başkanı Özacar, ailesi ve sevenleri katıldı. Haber: Caner AKŞİT

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