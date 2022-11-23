NAMIK KEMAL ORTAOKULU’NDA AİLE OKULU PROJESİ BAŞLADI

Aile Okulu projesi kapsamında Namık Kemal Ortaokulu ve ilçemizde bazı okullarda yapılan veli eğitimleri 22 Kasım Salı günü Namık Kemal Ortaokulu’nda velilerin katılımı ile başladı.Gazi Süleyman Paşa İlkokulu Anasınıfı Öğretmeni Candan Okan’ın sunduğu aile eğitiminde aile içi iletişim, sosyal ve duygusal beceriler,akran zorbalığı, güvenli teknoloji,siber zorbalık, stresle başetme,çatışma çözmeve sağlıklı beslenme konusuna kadar birçok faydalı bilgiyi 30 Kasım ‘a kadar velilere aktaracak. 22 Saatlik eğitim sonunda veliler sertifika alacaklar. Haber: Seda LİMAN ZENGİN