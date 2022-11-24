24 Kasım Öğretmenler Günü Programı Yapıldı

24 Kasım Öğretmenler Günü programı saat 10:00’da çelenk sunma programı yapıldı.Ardınsan saat 10:30’da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Salonunda öğretmenler günü kutlama programı düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Salonunda öğretmenler günü programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Milli Eğitim Bakanlığının öğretmenler günü mesajının okunmasıyla devam etti.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Ardından mesleklerine yeni atanan öğretmenlerin yemin töreni yapıldı.Öğretmenlerin hizmet şeref belgelerinin verilmesinin ardından program , şiir ve kompozisyonların okunmasıyla,şiir dinletisi yapıldı.24 Kasım Öğretmenler günü için hazırlanmış yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Şehit öğretmenlerin anısına”slayt gösterimisunumu yapılırken salonda duygusal anlar yaşandı.

Program oratoryo ve öğretmenler korosu ile ödül töreni ile sona erdi.

Programa Kaymakam Bekir Abacı, Belediye Başkanı Mustafa Özacar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın, İlçe Emniyet Müdürü Fadıl Güçlü ,okul müdürleri, siyasi parti temsilcileri ,öğrenciler ve veliler katılım sağladı.

Öğretmenler gününde aynı zamanda 12:30’da öğretmenler günü yemeği verildi.Aynı gün saat 14:00’te Şehit Öğretmen Nuriye Ak ‘ın Bolayır Köyü’ndeki kabrine ziyaret edildi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN