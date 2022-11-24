İLÇEMİZDE “ KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE KOORDİNASYON, İZLEME VE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI” YAPILDI

İçişleri Bakanlığının emirleri doğrultusunda; “25 Kasım Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” nde toplumsal farkındalığın arttırılması, koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesi ile yapılan faaliyetlerin ön plana çıkarılması amacıyla, 24 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 09.00’da 81 ilimizde eş zamanlı olarak “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı” düzenlendi.

İlçemizde Kaymakam Bekir Abacı Başkanlığında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya; Gelibolu Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Mete, İlçe Emniyet Müdürü Fadıl Güçlü, İlçe Jandarma Komutanı V. Vesile Yosunkaya Vurucu, İlçe Müftüsü Mustafa Turgut, İlçe Sağlık Müdürü Yunus Tan, Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Özdemir ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Türker Erdihan katıldı.Haber:Hilal GEZER