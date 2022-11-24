GELİBOLU BELEDİYESİ HİZMET BİRİMLERİ AÇILIŞINA DAVETLİSİNİZ

Gelibolu’nun düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümünde Gelibolu Belediyesi Hizmet Birimlerinin açılışı yapılacak.

Açılışa tüm halkımız davetli olup, ilçemiz Büyük Cami,26 Kasım Atatürk Parkı ve 75. Yıl İlkokulu önünden saat 13:30’da araç kaldırılacaktır.

Açılış 26 Kasım Cumartesi günü saat: 14:30’da Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Karayolları 13. Bölge Şefliği karşısında yapılacaktır. Haber:Ali GEZER