AK PARTİ İLÇE BAŞKANI VE İL GENEL MECLİS ÜYESİ SERHAD SÜRÜCÜ’NÜN 26 KASIM GELİBOLU’NUN KURTULUŞU MESAJI

Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü 26 Kasım Gelibolu’nun Kurtuluşu nedeniyle mesaj yayınladı.Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü mesajında; “Tarihe ismini altın harflerle yazdırmış ilçemiz Gelibolu’nun düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıl dönümünü, Türkiye Cumhuriyeti’nin uygar, çağdaş ve aydınlık yüzlü bireyleri olarak gurur ve güven duygularıyla kutlamanın sevincini yaşıyoruz.

Bu vesile ile ilçemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızın aziz topraklarını canları pahasına savunan ve milletimizin küllerinden yeniden doğmasını sağlayan tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyor, değerli hemşehrilerimizin kurtuluş gününü kutluyorum.”ifadelerine yer verdi. Haber: Ali GEZER