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GELİBOLU AYDOĞANSPOR’UN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ BELLİ OLDU

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Aydoğanspor Kulübü açıklamasında;
“Yıllarca Geliboluda Harb-iş Spor kulübünü çalıştıran Alt Yapıya verdiği Önemle Bilinen Ve Harbiş Spordan oyuncu yetiştirerek Öz Kaynak Çıkarıp Gelibolu Futbolunu Maddi ve Manevi Anlamda Rahatlatan Kulübümüze Büyük Katkıları Olacak Gelibolulu Futbolseverlerin Yakından Tanıdığı Erdinç Arif Bakır Hocamızla Anlaşmış Bulunmaktayız Bu Süreçte Eski Öğrencilerini Kırmayıp Gelibolu’ya Yeniden Dönen Hocamıza Cani Gönülden Teşekkür Ederiz Saolun Varolun Erdinç Arif Bakır Hocamıza Aramıza Hoşgeldin Diyor Sene Sonu Şampiyonluk Olur İnşallah” İfadelerine yer verdi. Haber: Caner AKŞİT

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