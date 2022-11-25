CHP İLÇE BAŞKANI İSMAİL PARLAK 26 KASIM GELİBOLU’NUN KURTULUŞU MESAJI YAYINLADI

CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak 26 Kasım Gelibolu’nun Kurtuluşu mesajı yayınladı.CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak mesajında; “Bilinmektedir ki, ulusumuza özgürlük yolunu açan Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın tohumları bu topraklarda atıldı.Tüm olanaksızlıklara rağmen kazanılan zafer sonrası 9 Eylül 1922 tarihinde Türk ordusunun İzmir’e girişi ile başlayan kurtuluş günleri tarihi 26 Kasım 1922’de tarihe Gelibolu’nun kurtuluş günü olarak kaydedildi.

Tarihe ismini altın harflerle yazdırmış Gelibolu’nun düşman işgalinden kurtuluşunun 100.yıldönümünü; Türkiye Cumhuriyeti’nin uygar, çağdaş ve aydınlık yüzlü bireyleri olarak gurur ve güven duygularıyla kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.Bu duygu ve düşüncelerle tüm Gliboluların kurtuluş gününü kutlarım.”ifadelerine yer verdi. Haber: Seda LİMAN ZENGİN