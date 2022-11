GELİBOLU’ NUN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 100. YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI

İlçemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü 2’nci Kolordu Komutanlığı’ nın önündeki Atatürk Anıtında düzenlenen çelenk sunma töreni ile kutlandı.

Törende, Kaymakam Bekir Abacı, 2’nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Belediye Başkanı M. Mustafa Özacar tarafından Atatürk Anıtına Çelenk sunuldu.

Saygı duruşu, İstiklal Marşımızın okunmasının akabinde, şiirlerin okunması ve Belediye Başkanı M.Mustafa Özacar’ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı Başkan Özacar konuşmasında; “Kuvayi Milliye’nin izinden,

Zaferleri yazanların peşinde,

Kurtuluş ve Kuruluşun Kahramanlarının yolundan giden Gelibolular

Gelibolu’muzun Kurtuluşunun 100. Yılı kutlu olsun.

YerYÜZünün ve gökYÜZünün şahid olduğu,

YÜZümüzü ağartan bir dönemecin,

YÜZakımız olan bir günün

YÜZüncü Yıldönümünde

sizleri saygı ve sevgiyle,

büyük bir gurur ve onurla selamlıyorum.

Bugün Gelibolu’nun Gurur Günüdür.

Bugün Gelibolu’nun Bayramıdır.

Bayramımız kutlu olsun sevgili Gelibolulular.

Değerli Hemşerilerim,

Sevgili Komşularım,

Gelibolu, her ilçeye nasip olmayacak günlere tanıklık etti.

Nice krallar ve liderler gördü.

İlimden sanata, üretimden yönetime nelere şahit oldu.

Gelibolu; savaşı ve barışı yaşadı.

Gelibolu’nun gururları ve hüzünleri oldu.

İşte bugün, hüzün ve sevinç arasındaki dönemecin yıldönümündeyiz.

Saygıdeğer Gelibolulular,

İşte 100 yıl önce 26 Kasım karanlığın bittiği gündür.

Tutsaklık, yerini özgürlüğe terketmiştir.

Gelibolu’da hüzün, yerini zafer mutluluğuna bırakmıştır.

26 Kasım;

Prangaların kırılıp atıldığı,

biçilen kefenin yırtılıp atıldığı bir gündür.

Bu muhteşem ve parıldayan vakte kavuşmamız kolay olmadı.

Mustafa Kemal liderliğindeki örgütlenme olmasaydı,

Milli Mücadele Olmasaydı,

Kuvay-i Milliye olmasaydı bugün olmazdı.

Afyon ve Dumlupınar’la şekillenen,

30 Ağustosla, 9 Eylülle taçlanan,

Mudanya ile tanımlanan zaferin adıdır 26 Kasım.

Gelibolu’nun Kurtuluşunun hamuru, Ulusal Kurtuluş savaşıdır.

Gelibolu’nun Özgürlük mayası çalanlar, “Ya İstiklal ya Ölüm” diyenlerdir.

Kurtuluşun adını koyanlar, askeri zaferleri siyasi zaferlerle onurlandıranlardır.

Gelibolu’nun bayramı,

“Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır” diyen

Mustafa Kemal Atatürk sayesindedir.

Kurtuluş yolunu, Atatürk ve arkadaşları açtı.

Zaferi, Anadolu’nun cefakâr halkı, kan ve terle kazandı.

O zafer, İsmet Paşa ve arkadaşlarıyla, Mudanya’yla ve Lozan’la taçlandı.

O İnönü ‘ki,

İnönü savaşlarında bizi Yunan zulmünden kurtarmıştır.

Mudanya Mütarekesi’yle Gelibolu’yu, Trakya’yı ve boğazları kurtarmıştır.O İnönü ‘ki;

2. Dünya savaşında bizi savaşın zulüm ve felaketinden,

Köy Enstitüleri ile bizi cehaletten kurtarmıştır.

İsmet İnönü’yü saygı ve rahmetle anıyorum.

Sevgili Gelibolulular,

Bu zaferin mimarları çok özel insanlardır.

Onlar, kadın erkek eşitliğini sağlayanlardır.

Cumhuriyeti kuranlardır.

Fabrikaları açanlardır.

Yönetimi demokrasiyle buluşturanlardır.

Atatürk’tür.

Atatürk ile yol yürüyenlerdir.

Atatürk’ün izinden gidenlerdir.

Geçen 100 yılın ardından bugün de onların izindeyiz.

Onlara olan borçlarımızı ne yapsak da ödeyemeyiz.

Ama Gelibolu’yu hep birlikte daha da güzel günlere eriştirebiliriz.

İşte Gelibolu Belediyesi bu sorumluluk duygusu içindedir.

Geçen 100 yılda Gelibolu küllerinden yeniden doğmuştur.

Kültürel, doğal ve ekonomik değerleriyle örnek olmuştur.

Gelibolu, bugünden sonra da durmayacaktır.

Bizlere emanet olan bu şehir daha da büyüyecektir.

Altını çizerek ifade edeyim ki

“Gelibolu Belediyesi olarak ilhamımız atalarımızdır.”

Gelibolu’da atalarımız zorluk mu çekti?

Biz de belediye olarak torunları için hayatı kolaylaştırıyoruz.

Onlar bu topraklara kan mı döktü?

Biz de onların izinde bu topraklara ter döküyoruz.

Onlar ayağa mı kalktı?

Bizde Gelibolu’yu ayağa kaldırıyoruz.

Onlar vatan mı bıraktı?

Bizde onların bıraktığı vatana, eserler bırakıyoruz.

Bu 26 Kasımda,

Hizmet Birimlerimizi ortak bir alanda toplayarak,

yeni bir tesis kurarak Gelibolu’nun hizmetine sunuyoruz.

Bu yeni projemizi Gelibolu’yu kurtaran atalarımızın aziz hatıralarına da armağan ediyoruz.

Sözlerimi bitirirken; unutulmamalı ki

Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

Çünkü ardında minnet borcunun farkında,

Cumhuriyete sarsılmaz bir inançla adanmış,

Mustafa Kemal Atatürk’e yürekten bağlanmış

GELİBOLULULAR VARDIR.

Yokluk içerisinde bize zafer armağan edenlere minnettarız.

Onların emanetlerine bugünde yarında sahip çıkacağız.

Yaptığımız her bir işi, attığımız her bir adımı onlara sorumluluğumuzun gereği olarak yerine getiriyoruz.

Mücadeleleri yolumuza ışık tutsun.

Ruhları şad, mekânları cennet olsun.

Saygıdeğer Gelibolulular;

Ulu önderimiz Atatürk ve arkadaşlarını saygı ve şükranla anıyorum.

Gelibolu’muzun Kurtuluşunun 100. Yıldönümü kutlu olsun.”ifadelerine yer verdi. Ardından yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile tören son buldu.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN