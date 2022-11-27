TCG NUSRET N-16 GEMİSİ GELİBOLU’NUN KURTULUŞUNDA ZİYARETÇİLERİNE KAPILARINI AÇTI

Gelibolu’nun kurtuluşunun 100.yıldönümünde Gelibolu’yu onurlandıran ve ziyarete açılan TCG Nusret N-16 gemisini Kaymakam Bekir Abacı, Garnizon Komutanı Rasim Yaldız ve Belediye Başkanı Mustafa Özacar gemi komutanından brifing aldılar.

İlçemiz Namık Kemal Ortaokulu ve Gazi Süleyman Paşa İlkokulu gibi pek çok okul öğretmenleri, velileri ve öğrencileri de TCG Nusret N-16 gemisini ziyaret ettiler. Gemi komutanı tarafından simülasyon gösteriyle anlatılan 1915 Çanakkale Deniz Muharebeleri ziyaretçilerine adeta tarihi yeniden yaşattı.Namık Kemal Ortaokulu Müdürü Fahri Aslan ve Müdür Yardımcısı Leyla Türkmen gemi komutanına verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ettiler. Haber:Seda LİMAN ZENGİN