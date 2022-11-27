GELİBOLU BELEDİYESİ HİZMET BİRİMLERİ AÇILIŞI YAPILDI

Gelibolu Belediyesi Hizmet Birimleri görkemli açılış töreniyle 26 Kasım Gelibolu’nun Kurtuluşunun 100. yıl dönümünde hizmet vermeye başladı.

Görkemli açılışa Kaymakam Bekir Abacı, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan,Çanakkale CHP İl Başkanı Metin Ümit Ural, Belediye Başkanı Mustafa Özacar, Belediye personeli,vatandaşlar katıldı.

Özacar açılış konuşmasında;Güzel şehrimiz Gelibolu’nun kurtuluşunun yüzüncü yıldönümündeyiz.

Bugün bir asırlık gurur ve mutluluğu yaşıyoruz. Yüzakımız olan bir günün Yüzüncü Yıldönümünde Ulu Önderimiz Atatürk başta olmak üzere, tüm kahramanlarımızı, yiğit Gelibolulu atalarımızı saygıyla anıyorum. Onlara sözlerimin başında şükranlarımı sunuyor,Aziz hatıralarını özlemle yad ediyorum.Bugün kurtuluşumuzun 100. yıldönümü töreninde söylediğim bir şey vardı. Gelibolu’nun Kurtuluşunun hamuru, Ulusal Kurtuluş savaşıdır. Gelibolu’yu özgürlükle taçlandıranlar, “Ya İstiklal ya Ölüm” diyenlerdir. “Gelibolu Belediyesi olarak ilhamımız işte o atalarımızdır.” Onların zorluklarla teslim aldığı Gelibolu’da, Bugün belediye olarak, onların evlatları için hayatı kolaylaştırıyoruz. Kanlarını döktükleri bu topraklara, Biz de onların izinden gidenler olarak, gözümüzün nurunu ve alınterimizi döküyoruz. Atalarımızın armağan ettikleri bu şehre, eserler armağan ediyoruz. İşte bu tören ve hizmete sunduğumuz tesisimiz bunun ispatıdır. Bize bu fırsatı ve hizmet etme şansını tanıdıkları için , değerli Gelibolulu hemşerilerime en içten şükranlarımızı sunuyoruz. Sevgili Konuklarımız, Gelibolu’yu modern, yaşanılabilir, örnek bir kent yapmaya çalışıyoruz. Bugün de, 100.doğum günümüzde, önemli bir projemizi teşriflerinizle hayata geçiriyoruz. Gelibolu Belediyesi Hizmet Birimlerimizi Gelibolu’ya armağan ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Bu yerleşke tesis, 13 bin metrekarelik alan üzerinde, onur veren katılımlarınızla açılıyor. 3 bin metrekare kapalı alana sahip bu kompleks, sizlere daha iyi ve daha güzel bir hizmet sunmak için devreye giriyor. Burada; Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Destek Hizmetleri, Su ve Kanalizasyon, Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlüklerimiz sizler için biraraya geliyor. Yönetim Binamız ile hizmetlerimiz artık daha koordineli yürüyor. Malzeme ve Eşya Depolarımız,Toplantı salonlarımız veYemekhanemiz ile özel bir yerleşke Gelibolu’ya kazandırılıyor. Burada yer alan Otomasyon merkezimizle; Akıllı kent haritaları üzerinden tüm birimlerin faaliyetlerini takip edecek, Gelibolululara hizmet amacıyla yapılan çalışmaları etkin bir biçimde izleyebilecek, ve halkımızın istek ve taleplerinin sisteme işleyebileceğiz. Biliyorsunuz İtfaiyemiz daha önce Aleaddin Mahallesi’ndeydi. Bundan böyle İtfaiye Müdürlüğümüzün idari binası,itfaiye garajı, ve 3 vardiyaya konaklama imkanı artık bu yerleşke içinde olacak. Zenginleştirdiğimiz araç parkımızdaki tüm araçlarımız, artık Gelibolu’nun sokaklarından değil, buradan hareket ederek halkımıza hizmet verecek. Burada sizlerin hizmetinde olan müdürlüklerimizin, idari olarak tüm ihtiyaçlarının karşılanabileceği fiziki ortamlar var. Değerli Gelibolular, Atatürk’ün ifadesiyle “Hiçbirşeye ihtiyacımız yok. Yalnız birşeye ihtiyacımız var çalışkan olmak.” diyoruz. Gelibolu Belediyesi olarak bu prensiple, az zamanda çok ve büyük işler yapmanın derdiyle ve Atatürk’ün izinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Eserimiz Gelibolu’ya armağan olsun.Projemiz Gelibolululara fayda sunsun. Bu hizmet, Gelibolu’yu 100 yıl önce kurtaran atalarımıza, şanlı mazimize ve 100. Yılını kutlayacağımız Cumhuriyete ve onun kurucusu Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal Atatürk’e selam olsun. Bizler için çok önemli ve özel bu günde Törenimizi onurlandıran başta Gelibolu dışında gelen misafirlerimiz olmak üzere herkese ve özellikle saygıdeğer Gelibolulu komşularıma, kıymetli hemşerilerime teşekkür ediyorum. Gelibolu Belediyesi Hizmet Birimleri Yerleşkemizin hayırlı olmasını diliyor,saygılar sunuyorum.”ifadelerine yer verdi.Ardından CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan hayırlıs olsun konuşmasını gerçekleştirdi.İBB ‘den gelen halk oyunları ekibi halk oyunları dans gösterilerini sergilediler.Ardından tören toplu fotoğraf çekimleri , pasta kesimi ve davetlilerin hayırlı olsun mesajlarıyla sona erdi.Haber: Ali GEZER