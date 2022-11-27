BİGA TEŞKİLATI GAZİ MECLİS’TE

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, AK Parti Biga İlçe Başkanı Nihat Borazan ve ilçe teşkilatlarını Gazi Meclis’te ağırladı.Programa ilişkin açıklamalarda bulunan Turan, “Gazi Meclis’imizde Biga Belediye Başkanımız, İlçe Başkanımız ve teşkilatlarımızla buluştuk. Hemşehrilerimizle bir araya gelmek en büyük mutluluk. Biga’mız, önemli bir merkez. Belediyelerimizin, kurumlarımızın güzel projeleri devam ediyor. Hemşehrilerimize yatırımların ulaşmasında geçen günümüz, bir öncekinden daha verimli geçmediyse biz bu işi eksik yapmış sayarız. Çanakkale’mizin köylerinde daha önce taş eksiği vardı. Bir kampanya başlattık ve ‘bütün köylerimizin meydanı taş olsun’ dedik. 576 köyümüz var, hamdolsun meydanı taş olmayan köy kalmadı. Şimdi de tüm köylerimizin bütün yolları taş olsun mücadelesi veriyoruz” şeklinde konuştu.

ERDOĞAN EN ÇOK OYU BU SEÇİMDE ALACAK

Turan 2023 yılı seçimlerinin önemine dikkati çekerek, “Aramızda itilaf asla olmamalı. Hep beraber yol yürüyeceğiz. 2023’ün farkını hepimiz biliyoruz. Türkiye Yüzyılı ile yeni bir destan başladı. Sayın Erdoğan’ın liderliği büyük bir şans. Bakalım dünyaya, Erdoğan gibi tecrübeli, duruşuyla, tavrıyla göz önünde olan kaç lider var? Bugün Cumhurbaşkanımız ‘bırakıyorum’ dese ülkeyi kime bırakacak? Sayın Kılıçdaroğlu’na mı bırakacak, Sayın Akşener’e mi bırakacak, kime bırakacak? O yüzden milletimiz bunun farkında. Biz hata yapmazsak ve bu tabloyu insanlara hatırlatırsak, rutin işlerimize devam edersek, Sayın Erdoğan en çok oyu bu seçimde alacak.” şeklinde ifade etti.Haber Merkezi