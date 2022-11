Evreşeliler Kurtuluşumuzun 100. Yılında Atatürk’ün Sevdiği Şarkı ve Türkülerle Kutladılar

Gelibolu Musiki Derneği’nin “Gelibolu Halk Korosu” , her konserinde izleyenleri büyülüyor.

25 Kasım gecesi de Gelibolu’nun düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında Evreşe’de verdiği konserde harikalar yarattı.

Çeşitli mesleklerden bay ve bayanlardan Türk Sanat Müziğine ve türkülerine gönül vermiş hemşerilerimizin oluşturduğu 80 kişilik koronun, 80 dakika süren türkü ve sanat müziği konseri Evreşelilerin gönüllerini fethetti.

Çoğunluğu Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği eserlerden oluşan bir röpotuvarla yüzüncü yılı kutlayan Evreşeliler önceki gece büyük bir zevkle şarkılar,türküler söyleyerek, 100. yılı kutladılar.

Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak’ın geçtiğimiz ay, Evreşe’de açılışlarını yaptığı eserlerden biri de 350 kişilik sinema ve konser salonuydu.

Belediye Başkanı Soyuak Gelibolu Musiki Derneğ’ne teşekkür ederken, ilçemizin kurtuluşunun 100. yılını da Yüce Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği şarkılarla, türkülerle kutlamış olmaktan ayrı bir memnuniyet duyuyorum dedi.

Gelibolulu vatandaşların oluşturduğu profesyonellere taş çıkartacak kadar muhteşem bu koroya memleketim Gelibolu adına emek veren herkese teşekkür ediyorum ve kendilerinin bu müthiş performanslarına hayran olduğumu ifade ediyorum.”dedi.

Dr. Ali Kamil Soyuak ileriki günlerde de Gelibolu için, yapılacak her türlü çabaya katkı sağlanması konusunda bu tür halk birlikteliklerinden oluşan sosyal faaliyet yürüten her kuruma, derneğe belediye olarak yardım edeceğiz dedi.

Haber:Recep Ata YÜZÜAK’ın özel haberi