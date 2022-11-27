4.Şevki Koru Koşusu Yapıldı

Bu yıl en yüksek katılımın olduğu Gelibolu’nun Kurtuluşunun 100. yıldönümünde Gelibolu Belediyesi’nin düzenlediği Uluslararası 4.Şevki Koru Koşusu’nun startını 27 Kasım Pazar günü verildi.

Uluslararası 4.Şevki Koru Koşusunda 2019 5K Kadınlarda birinci Christi Rae Duhaime , ikinci Halime Savran ve üçüncü Nejla Ayar oldu.

2019 5K Erkeklerde birinci Ahmet Tok, ikinci Hasan Karakaş, üçüncü Mehmet Demir oldu.

2019 10 K Koşusunda Kadınlarda birinci Elif Gökçe Avcı , ikinci Remziye Erman, üçüncü Fadime Ayazma oldu.

2019 10K Erkeklede ise ; Yunus Emre Akkuş birinci, Levent Kuva ikinci , Sezgin Uluhan üçüncü geldi.

2019 21 K Koşusunda kadınlarda birinci Tuğçe Özkan,ikinci Gülten Zobu Çelik, üçüncü Sema Selçuk oldu.

2019 21 K koşusunda erkeklerde birinci Üzeyir Söylemez,ikinci Aytaç Ege , üçüncü Mesut Akpınar oldu.

Yarışma sonunda dereceye giren yarışmacılara ödüllerini takdim eden Özacar; “

5,10 ve 21 km’lik etaplar ile halk koşusunda ter döken tüm katılımcılara başarılar dileyerek, halk koşusu da dahil olmak üzere tüm katılımcıları mücadelelerinden ötürü kutluyorum.”dedi. Haber: Hilal GEZER