DOĞALGAZ İÇİN KURS AÇILDI

İlçemizde doğalgaz çalışmalarının başlaması üzerine Halk Eğitim Müdürlüğü’nde doğalgaz yakıtlı “kalorifer ateşçiliği “ kursu açıldı.

18 yaşını doldurmuş ve en az ilkokul mezunu olan bay ve bayanların bu kursa katılmaları istendi.

Doğalgaz yakıtlı kalorifer ateşçiliği yapabilmek için buradan alınacak kurs belgesinin mecburi tutulacağı aksi takdirde belgesi bulunmayanlara çalışma izni verilmeyeceği bildirildi.

Kayıtlar Halk Eğitim Merkez Müdürlüğünde başladı. Geniş bilgiyi oradan da vatandaşlarımız alabilirler. Haber: Hilal GEZER