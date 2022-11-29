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BAYIRKÖYSPOR YÜZÜMÜZÜ GÜLDÜRDÜ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Çanakkale Süper Amatör Ligde Geliboluspor ve Gelibolu Aydoğanspor’un puan kaybettiği dokuzuncu hafta karşılaşmalarında ilçemizi temsil eden bir diğer temsilcisi Bayırköyspor, ilk galibiyetini alarak galibiyet hasretini Küçükkuyu Gençlerbirliğispor karşısında aldığı üç puanla dindirdi.Grup sonuncusu Küçükkuyu Gençlerbirliğispor’a misafir olan Bayırköyspor, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Bayırköyspor bu galibiyetle puanını 3’e çıkardı ve sıralamada 12. yerini korudu.
Haber: Ali GEZER

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