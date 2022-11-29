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DEVLET HASTANESİNDE NÖROLOJİ DOKTORU GÖREVE BAŞLADI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi’ne atanan Nöroloji Uzmanı Dr. Nejla Çabuk hasta kabulüne başladı.
1972 yılında Ankara’da doğan Dr. Çabuk, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Karaelmas Üniversitesinde uzmanlığını tamamlayan Çabuk, Muş Devlet Hastanesinde mecburi hizmetini tamamladı. Çeşitli özel hastanelerde görev alan Nöroloji Uzmanı Dr. Nejla Çabuk, devlet hastanesinde görev yapmak istemesinin ardından ilçemize atandı. Geçtiğimiz hafta göreve başlayan Nöroloji Uzmanı Dr. Nejla Çabuk, Geliboluda görev yapmaya başlamasından memnuniyet duyduğunu belirterek, vatandaşlar tarafından gösterilen yakın ilgiye teşekkür etti.Haber: Caner AKŞİT

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