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ÖZEL GELİBOLU KÜLTÜR KOLEJİ ÖĞRENCİSİ ŞEVKİ KORU YARIŞMASINDA İKİNCİLİK ÖDÜLÜ ALDI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

27 Kasım Pazar günü yapılan Uluslararası 4. Gelibolu Şevki Koru Koşu Yarışmasında Özel Gelibolu Amerikan Kültür Koleji öğrencisi Halime Savran 5K kategorisinde 2. oldu. Okul Müdürü Süleyman Beyazbaş ; “Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.”ifadelerine yer verdi.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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