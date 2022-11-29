27 Kasım Pazar günü yapılan Uluslararası 4. Gelibolu Şevki Koru Koşu Yarışmasında Özel Gelibolu Amerikan Kültür Koleji öğrencisi Halime Savran 5K kategorisinde 2. oldu. Okul Müdürü Süleyman Beyazbaş ; “Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.”ifadelerine yer verdi.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN
ÖZEL GELİBOLU KÜLTÜR KOLEJİ ÖĞRENCİSİ ŞEVKİ KORU YARIŞMASINDA İKİNCİLİK ÖDÜLÜ ALDI
27 Kasım Pazar günü yapılan Uluslararası 4. Gelibolu Şevki Koru Koşu Yarışmasında Özel Gelibolu Amerikan Kültür Koleji öğrencisi Halime Savran 5K kategorisinde 2. oldu. Okul Müdürü Süleyman Beyazbaş ; “Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.”ifadelerine yer verdi.