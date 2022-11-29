Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı tarafından Çanakkkale’de 129 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu.Yapılan bilgilendirmede 71 temizlik görevlisi,40 güvenlik görevlisi, 4 klinik destek elemanı ,3 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi,2 inşaat boyacısı,2 ısıtma ve sıhhı tesisatçı, 2elektrikçi , 2 bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı, 1 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı olmak üzere toplamda 129 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu.
Sürekli işçi alımı kurasında; 28 Kasım -02 Aralık 2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden kimlik numarası şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilecekler.28.12.2022 tarihlerinde yapılacak kura sonuçları asil ve yedek adaylara ilişkin listeler , atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğününinterner adresinden ilan edilecektir Haber Merkezi
ÇANAKKALE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 129 İŞÇİ ALIMI YAPACAK
Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı tarafından Çanakkkale’de 129 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu.Yapılan bilgilendirmede 71 temizlik görevlisi,40 güvenlik görevlisi, 4 klinik destek elemanı ,3 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi,2 inşaat boyacısı,2 ısıtma ve sıhhı tesisatçı, 2elektrikçi , 2 bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı, 1 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı olmak üzere toplamda 129 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu.