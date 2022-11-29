ÇANAKKALE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 129 İŞÇİ ALIMI YAPACAK

Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı tarafından Çanakkkale’de 129 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu.Yapılan bilgilendirmede 71 temizlik görevlisi,40 güvenlik görevlisi, 4 klinik destek elemanı ,3 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi,2 inşaat boyacısı,2 ısıtma ve sıhhı tesisatçı, 2elektrikçi , 2 bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı, 1 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı olmak üzere toplamda 129 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu.

Sürekli işçi alımı kurasında; 28 Kasım -02 Aralık 2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden kimlik numarası şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilecekler.28.12.2022 tarihlerinde yapılacak kura sonuçları asil ve yedek adaylara ilişkin listeler , atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğününinterner adresinden ilan edilecektir Haber Merkezi