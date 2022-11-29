EZİNE TEŞKİLATI GAZİ MECLİS’TE

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, AK Parti Ezine İlçe Başkanı Mehmet Ünsal ve ilçe teşkilatlarını Gazi Meclis’te ağırladı.Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Turan, “TBMM’de Ezine Belediye Başkanımızı, İlçe Başkanımızı ve teşkilatımızı ağırladık. Zaman zaman yoğun çalışma tempomuzun arasında hemşerilerimizi Meclis’te görmek bizlere mutluluk veriyor. Ezine’miz kadim tarihiyle, tarımıyla, üretim potansiyeliyle önemli bir merkez. Ezine Gıda İhtisas OSB’mizin parsellenme çalışmaları sona erdi ve fabrikalar inşaatlarına başladı. Ezine’mizin çehresini değiştiren, değer kazandıran, önemli yatırımlardan biri. Ezine’miz için Belediyemizin, kurumlarımızın güzel projeleri devam edecek.” diye konuştu.Haber Merkezi