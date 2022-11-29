NAMIK KEMAL ORTAOKULU’NDA LOKMA GÜNÜ YAPILDI

Namık Kemal Ortaokulu’nda lokma günü yapıldı. Namık Kemal Ortaokulu Okul Aile Birliği’nin düzenlediği lokma gününde lokma satışı gerçekleşti. Veliler hazırladıkları lokmaları pişirip, satışa sundular. Satıştan elde edilen gelir okulun genel ihtiyaçları için kullanılacak.

Okul Müdürü Fahri Aslan velilerin gösterdikleri üstün emeklerinden dolayı kendilerine teşekkür etti. Haber: Seda LİMAN ZENGİN