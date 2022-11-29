Gelibolu İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği 2022 yılı Kasım ayı Olağan Genel Kurul Toplantısı Kaymakam Bekir Abacı Başkanlığında, İl Genel Meclisi Üyeleri Serhad Sürücü, Nihat Öner ve Ali Rıza Sayın ile köy muhtarlarının katılımı ile yapıldı.
Toplantıda, 2023 yılı yatırım planı, 2023 yılı çalışma programı ile 2023 yılı ve izleyen iki yılın tahmini gelir ve gider bütçeleri görüşüldü.Haber: Caner AKŞİT
GELİBOLU İLÇESİ VE KÖYLERİNE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ 2022 YILI KASIM AYI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI
Gelibolu İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği 2022 yılı Kasım ayı Olağan Genel Kurul Toplantısı Kaymakam Bekir Abacı Başkanlığında, İl Genel Meclisi Üyeleri Serhad Sürücü, Nihat Öner ve Ali Rıza Sayın ile köy muhtarlarının katılımı ile yapıldı.