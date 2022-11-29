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ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI 1 ARALIK’TA BAŞLIYOR!

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Kargo, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğunun 1 Aralık 2022 Perşembe gününden itibaren başlayacağı ve 1 Nisan 2023 tarihine kadar devam edeceği belirtildi.
Resmi Gazete’de yayımlanan genelgeye göre Türkiye’de tescil edilmiş olsun veya olmasın şehir içi ve şehirler arası karayollarında kargo, eşya ve yolcu taşıyan ticari araçların 1 Aralık 2022 – 1 Nisan 2023 tarihleri arasında 4 ay boyunca kış lastiği takmalarının zorunlu olduğu, bu yasağa uymayanlar hakkında yapılacak kontroller sonucu cezai işlem uygulanacağı belirtildi. Haber Merkezi

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