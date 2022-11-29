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HÜRRİYET VE VATAN ŞAİRİ NAMIK KEMAL VEFATININ 134. YILINDA BOLAYIR’DA ANILACAK

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Hürriyet ve vatan şairi Namık Kemal’in vefatının 134.ncü yılı müsabetiyle düzenlenecek program 2 Aralık Cuma günü saat 10:00’da kabir ziyareti, buket sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın söylenmesi ve Kur- an-ı Kerim tilaveti ile sürecek.
Ardından Bolayır Şehit Nuriye Ak Ortaokulu Konferans salonunda saat 10:30’da anma programı yapılacaktır. Haber: Ali GEZER

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