HÜRRİYET VE VATAN ŞAİRİ NAMIK KEMAL VEFATININ 134. YILINDA BOLAYIR’DA ANILACAK

Hürriyet ve vatan şairi Namık Kemal’in vefatının 134.ncü yılı müsabetiyle düzenlenecek program 2 Aralık Cuma günü saat 10:00’da kabir ziyareti, buket sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın söylenmesi ve Kur- an-ı Kerim tilaveti ile sürecek.

Ardından Bolayır Şehit Nuriye Ak Ortaokulu Konferans salonunda saat 10:30’da anma programı yapılacaktır. Haber: Ali GEZER