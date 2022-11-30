ÇANAKKALE’YE 208 YENİ SAĞLIK PERSONELİ MÜJDESİ

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale’ye 208 sağlık personeli alınacağının müjdesini verdi.

Turan, 24’ü hemşire, 130’u tıbbi sekreter olmak üzere toplamda 208 sağlık personeli alımı yapılacağını ifade ederek, “Sağlık Bakanlığı’mızın son açıkladığı kadroyla ilimizde eksik olan kadrolara personel alınmasına karar verildi. İlimizde çeşitli branşlarda çalışmak üzere 208 sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Adaylar KPSS puanlarına göre tercihlerini 5 Aralık’a kadar ÖSYM internet sitesi üzerinden yapabilecekler. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu’yla birlikte Çanakkale’mize ve hemşerilerimize hayırlı olmasını temenni ediyor; esenlikler diliyoruz.” dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından Çanakkale iline, hemşire, ebe, tıbbi sekreter, fizyoterapist, çocuk gelişimci, diyetisyen, psikolog, sağlık fizikçisi, ağız diş sağlığı teknikeri, çevre sağlığı teknikeri, diş protez teknikeri, diyaliz teknikeri, eczane teknikeri, evde bakım teknikeri, ilk ve acil yardım teknikeri, laboratuvar teknikeri, ortopedi teknikeri, patolojik anatomi teknikeri, röntgen teknikeri, yaşlı bakım teknikeri, ilk ve acil yardım teknisyeni, röntgen teknisyeni, endüstri mühendisi, şoför, büro personeli gibi çeşitli branşlarda toplam 208 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacak. Haber Merkezi