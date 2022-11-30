ÇANAKKALE İŞKUR GELİBOLUDA ÖĞRENCİLER İLE BEDEN DİLİ VE İMAJ YÖNETİMİ EĞİTİMİNDE BİR ARAYA GELDİ

İŞKUR Faaliyetleri, “Beden Dili ve İmaj Yönetimi Eğitim Programı” Geliboluda öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.Programda olumlu beden dili kullanımıyla ilgili faydalı bilgiler öğrencilerle paylaşıldı.

Göz teması, yüz ifadeleri, baş hareketleri ve jestlerin kullanım yeri beden diline göre uyarlanışı aktarıldı.Haber: Seda LİMAN ZENGİN