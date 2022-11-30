GELİBOLU BEŞİKTAŞLILAR DERNEĞİ MERVE BEBEK İÇİN TEK RENK GECESİ DÜZENLEDİ

Gelibolu Beşiktaşlılar Derneği Sma hastası Merve bebek için Gelibolu Beşiktaşlılar Derneği önderliğinde Gelibolu Hilton otelde üç büyük renk MERVE için tek renk gecesi duzenledi.

Gecenin tüm gelirlerini Merve bebeğin valilik onaylı hesabına yatırıldı.

Düzenlenen gecede derneğe Kaymakam Bekir Abacı,Belediye Başkanı M.Mustafa Özacar , Emniyet Müdürü Fadıl Güçlü ,ve diger kurum mudurleri ve Stk lar ve derneğe diger etkinlikerde yanliz birakmayan sponsorlar Serdar Doğanarslan ,Halitoğlu inşaat,Sezerler a.ş,Alya Metal,Bosch Gelibolu, Atlas Emlak,İbrahim Tanriverdi, Venüs fotoğrafçılık, Enb reklam,Batuhan Kiye veZafer Batır, derneğe ev sahipliği yapan Gelibolu Hampton by Hilton

Otel Müdürleri ve çalışanları bu gecede desteğini esirgemeyen Bilal Mese Hazal’a ve Uğur Kadir Akpınar kardeşler ve orkestrasıGelibolu Beşiktaşlılar Derneği’ne düzenlenen gece için destek verdiler.Gelibolu Beşiktaşlılar Derneği Kaymakam Bekir Abacı’ya, Belediye Başkanı Mustafa Özacar’a ve Hilton Otel sahibi ve yetkililerine, sponsorlarına ayrı ayrı teşekkür etti. Haber: Seda LİMAN ZENGİN