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Sağanak Yağış Uyarısı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bölgemizdeki sağanak yağışa karşı dikkatli olmamız konusunda duyuruda bulundu.
01 Aralık 2022 Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Çanakkale’nin güney ve batı ilçelerinde (Gelibolu, Eceabat, Ayvacık Bayramiç, Ezine, Gökçeada ve Bozcaada) kuvvetli (20-50kg/m2) ve yerel olarak çok kuvvetli (50/75 kgm2) olacağı tahmin ediliyor.
Yağışların neden olabileceği olumsuzluklara ( su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi ) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır konusunda uyardı.
Haber: Ali GEZER

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