Bolayır ve Güneyli Köylerinde mahkemeden tarla ve bahçeli kargir evler satılıktır (çoklu satış)

İlçemizde 2.200 m2 tarla mahkemeden (çoklu satış) ile satılıktır. Bolayır Köyü, Koyundere Mevkii, 3044 Parsel, Bağ yeri vasfındaki taşınmaz 2.200,00 m2 yüz ölçümlü olup, geometrik olarak belirgin bir şekle sahip olmayıp topografik olarak orta eğime sahiptir.

176.000,00 TL, değerindeki tarla vasfındaki taşınmazın ihalesi Gelibolu Adliyesi İhale Girişi Alanında 16 Ocak 2023 saat 10:00 ile 10:05 arası 2. satış günü ise 15 Şubat 2023 saat 10:00 ile 10:05 saatleri arasında yapılacaktır.

İkinci satış ise Gelibolu İlçe, Güneyli Köyü, Domuz Dere Mevkii, 1003 Parsel, Tarla vasfındaki taşınmazdır.

6.900,00m2 Yüzölçümlü tarla vasfındaki taşınmazın değeri 414.000,00 TL,dir. İhalesi Gelibolu Adliyesi İhale Girişi Alanında Girişi Alanında 16 Ocak 2023 saat 10:10 ile 10:15 arası 2. satış günü ise 15 Şubat 2023 saat 10:10 ile 10:15 saatleri arasında yapılacaktır.

Üçüncü Satış ise; Gelibolu İlçe, Güneyli Köyü, Domuz Dere Mevkii, 1002 Parsel, Tarla vasfındaki taşınmaz 7.900,00m2 Yüzölçümlüdür.474.000,00 TL, değerindeki tarla vasfındaki taşınmaz Gelibolu Adliyesi İhale Girişi Alanında Girişi Alanında 16 Ocak 2023 saat 10:20 ile 10:25 arası 2. satış günü ise 15 Şubat 2023 saat 10:20 ile 10:25 saatleri arasında yapılacaktır.

Dördüncü satış ise; Gelibolu İlçe, Bolayır Köyü Şabandere Mevkii, 2849 Parsel,10.100 m2 yüz ölçümlü, 707.000,00 TL, değerindeki Tarla vasfındaki taşınmaz satılıktır.İhale yeri Gelibolu Adliyesi İhale Girişi Alanında Girişi Alanında 16 Ocak 2023 saat 10:30 ile 10:35 arası 2. satış günü ise 15 Şubat 2023 saat 10:30 ile 10:35 saatleri arasında yapılacaktır.

Beşinci satış; Gelibolu İlçe, Güneyli Köyü, Karanlık Dere Mevkii, 1099 Parsel, 17.500m2 yüz ölçümlü olup,1.050.000,00 TL, değerinde olup Tarla vasfındaki taşınmazın ihalesi Gelibolu Adliyesi İhale Girişi Alanında Girişi Alanında 16 Ocak 2023 saat 10:40 ile 10:45 arası 2. satış günü ise 15 Şubat 2023 saat 10:40 ile 10:45 saatleri arasında yapılacaktır.

Altıncı satış ise ; Güneyli Köyü Köyiçi Mevkii, 1766 Parsel, Bahçeli Kargir Ev ve Garaj Nitelikli taşınmaz 484,00m2 yüz ölçümlü olup, 1.158.562,00 TL,değerindeki Bahçeli Kargir Ev ve Garaj Nitelikli taşınmazın ihalesi Gelibolu Adliyesi İhale Girişi Alanında Girişi Alanında 16 Ocak 2023 saat 10:50 ile 10:55 arası 2. satış günü ise 15 Şubat 2023 saat 10:50 ile 10:55 saatleri arasında yapılacaktır.

Yedinci ve son satış ilanı ; Gelibolu İlçe, Güneyli Köyü, Köyiçi Mevkii, 1765 Parsel, Bahçeli Kargir Ev ve Garaj Nitelikli taşınmaz 500,00m2 yüz ölçümlü olup, Bahçeli Kargir Ev ve Garaj Nitelikli taşınmazın ihalesi Gelibolu Adliyesi İhale Girişi Alanında Girişi Alanında 16 Ocak 2023 saat 11:00 ile 11:05 arası 2. satış günü ise 15 Şubat 2023 saat 11:00 ile 11:05 saatleri arasında yapılacaktır.İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır.

Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir.

ilan.gov.tr’de duyurulan ilanın metnine ulaşmak için tıklayınız